«Неземная красотка»: Пегова в струящемся платье с открытой спиной изумила поклонников

Ирина Пегова почти весь карантин провела в деревне в Нижегородской области. Там у нее есть свой деревянный дом. Но самое главное, что актриса смогла провести время с родными. Однако с наступлением лета она стала ездить по соседним городам, а недавно вернулась в Москву. У нее вновь начались съемки. 23 июня она добралась до Волгограда, где стала участницей концерта на Мамаевом кургане.

А теперь Пегова снова делится кадрами из родной Выксы. Артистка снова туда приехала, чтобы поздравить бабушку с 92-летием. Она также решила прогуляться по окрестностями и насладиться местными красотами. Девушка была так впечатлена, что устроила фотосессию на лугу. Ирина позировала в черном струящемся платье макси с открытой спиной. Она заплела косу, а в руках держала цветы. Актриса была босая, что только добавило образу колорита.

Также Пегова попозировала в кокетливом ситцевом платье в цветочек зеленого цвета с кружевами и рукавами-бабочками. В руках она держала ромашки. 42-летняя звезда снова была без макияжа.

«Выксунские Луга! Туртапинский Карьер!» — написала артистка.

Поклонники не перестают восхищаться ее естественной красотой. На этот раз они были очарованы ее элегантными образами. Они отметили, что Ирина выглядела потрясающе в женственных платьях.

«Как в старые добрые времена! Девушка в платье из ситца… с букетом ромашек!», «Самая настоящая, русская красавица», «Ирина, потрясающе выглядите!», «Неземная красотка», «Само очарование», «Не налюбоваться вами», «В черном платье и босая — просто восторг», — прокомментировали пост подписчики.