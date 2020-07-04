«Пошла в отрыв»: Полина Гагарина в шортах-бермудах устроила танцы с ананасом в гримерке

Полина Гагарина больше двух месяцев находилась дома в самоизоляции. Она стала чаще показывать свою подросшую дочку Мию, хоть ее лицо по-прежнему скрывает. Казалось, что певица наслаждается семейной идиллией. Но недавно ее муж Дмитрия Исхаков подтвердил слухи, что они больше не живут вместе. Пока неизвестно, что произошло в звездной семье. Однако пока на развод они не подавали.

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Исхаков время от времени навещает свою дочку, а также сына певицы от первого брака Андрея. А сама Полина предпочитает не комментировать произошедшее. После отмены карантина она вернулась к работе. Девушка не скрывает, что соскучилась по сцене. На днях артистка отметилась на съемках развлекательного шоу в белом платье оверсайз, а накануне она показала, что находится в хорошем настроении.

Гагарина в розовой футболке и белых шортах-бермудах устроила танцы в гримерке. В качестве «партнера» она выбрала ананас. Девушка зажигательно танцевала, блеснув стройной фигурой и изящными щиколотками. Как известно, певица занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме.

Многие поклонники восхитились артисткой. «Невероятная», «Какая же вы, Полина, волшебная», «Какая крутая», «Пошла в отрыв», — стали обсуждать видео подписчики.

Напомним, что после слухов о скором разводе Гагарину видели с другим мужчиной. Ей приписывают роман со звукорежиссером ChinKong. Они не раз работали вместе. А позже появилась информация, что она также была замечена с рэпером Loc-Dog. Сама звезда пока не реагирует на слухи о новых отношениях.