«Страх и боль»: Дмитрий Исхаков намекнул на причину расставания с Полиной Гагариной

Исполнительница хита «Спектакль окончен» продолжает хранить молчание, а вот ее супруг не скрывает, что страдает.

Полина Гагарина шесть лет прожила в браке с Дмитрием Исхаковым. Певица редко рассказывает о личной жизни. Ходили слухи, что в семье артистки проблемы. А недавно муж звезды неожиданно подтвердил, что они больше не живут вместе.

Пока на развод они не подали документы, но фотограф лишь изредка навещает свою дочку Мию. Большую часть времени девочка проводит с мамой. Артистка предпочитает не комментировать случившееся.

А вот Исхаков выплескивает эмоции, публикуя стихи собственного сочинения. Накануне он поделился снимком, на котором сидит у окна ночью. Бывший возлюбленный звезды свои эмоции и переживания изложил в стихотворении:

«Мечты, надежды, страх и боль,

Кругами по воде,

Актер не плох — плохая роль,

И пьеса так себе…»

Поклонники решили, что Дмитрий намекнул на причины развода. Они посчитали, что он завуалированно описал, что брак с певицей очень похож на спектакль и посторонние люди много не знают.

Ранее Исхаков дал понять, что для него настоящая любовь. Он показал фото с дочкой Мией и сыном Гагариной от прошлых отношений. С пасынком Андреем мужчина успел не только найти общий язык, но и стать мальчику другом.

Напомним, что на днях появились слухи, что Полина бросила супруга, так как у нее якобы новый роман. Девушка была замечена на прогулке с саунд-продюсером ChinKong. Они вместе несколько раз работали, создавая песни. Пока звезда предпочитает не комментировать слухи.