«Никто не верит, сколько я вешу»: Гагарина доказала, что у нее «большой» вес

В ответ на критику своей худобы звезда продемонстрировала цифры на весах.

33-летняя певица Полина Гагарина в ответ на критику своей стройной фигуры, которую многие подписчики в Instagram считают излишне худой, поспешила доказать, что у нее нормальный вес. Звезда решила встать на весы, чтобы продемонстрировать, что экстремального недобора в ее организме нет. Не откладывая, девушка отправилась на поиски весов.

«Я иду в клинику в Останкино. Иду взвешиваться. Никто не верит, сколько я вешу», — прокомментировала певица в stories своего Instagram.

Встав на весы, знаменитость попросила помощника снять крупным планом цифру, высветившуюся на весах, — 50,7 кг. А следом показала свой обед. «Ест ли Полина Гагарина? — посмеялась звезда и ответила: «Ест. Вкусно, много, часто».

Упрекнули звезду в излишней худобе подписчики микроблога. Гагарина запостила свое фото в облегающем платье, на что некоторые фолловеры порекомендовали ей ни в коем случае больше не худеть. «От Ани Семенович немного взяли бы полноты», — даже написал кто-то из фанатов.

Гагарина, напомним, рассталась со своим супругом Дмитрием Исхаковым. По сведениям источников, близких к паре, у певицы и фотографа уже давно не все в порядке в отношениях. Более того, на днях Полину Гагарину заметили в обществе другого мужчины.