«Щиколотка поплыла»: Ольга Бузова в мини-платье с баской показала массивные ноги

Ольга Бузова не скрывает, что любит детей. Она давно мечтает стать мамой. Еще несколько лет назад девушка утверждала, что к 35 годам обзаведется потомством. А в новом интервью призналась, что для рождения ребенка ей нужен надежный мужчина рядом. По всей видимости, телеведущая ждет, что возлюбленный Давид Манукян позовет ее замуж. Но в последнее время время поклонники стали замечать, что девушка поправилась.

Сначала лета Ольга стала носить наряды с глубоким декольте. Она также успела отметиться в бикини. Фанаты сразу отметили, что грудь артистки стала больше. А накануне девушка на съемках появилась в мини-платье с рюшами и баской. Легкий наряд пастельного цвета позволил Бузовой оголить ноги. Она дополнила образ яркими босоножками на каблуке. Телеведущая приняла чувственную позу для фото.

«Вот и пролетел первый месяц лета. Пользуемся моментом и ходим в платьях», — написала она.

Поклонники поразились тому, как изменилась фигуру звезды. Они стали критиковать располневшие ноги девушки. «По-моему, поправилась Оля», «Щиколотка поплыла. То ли фотошоп, то ли кто-то набрал вес», «Ноги прям столбы», «Чумовые босоножки», «Ноги толстоваты», «Надеюсь, это ракурс неудачный», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, на следующий день Бузова решила показать фигуру в мини-шортах и оранжевой толстовке. Девушка показала не только ноги, но и подтянутый живот. Она решила развеять слухи о беременности.