«Нереальная»: Мария Погребняк вслед за Миддлтон сделала «челку мамочки»

Мария Погребняк является женой известного футболиста Павла Погребняка и известной светской львицей. Она создает свою одежду, а также часто посещает модные показы. Примечательно, что при этом девушка является многодетной мамой. Она воспитывает троих сыновей. Во время карантина блондинка экспериментировала с внешностью. Она красила волосы в розовый и стригла локоны.

После завершения карантина Мария первым делом наведалась в салон красоты. Девушка привела себя в порядок и показала роскошный платиновый цвет волос. Но вскоре бизнеследи решила доработать свою прическу уже собственными силами. На новых фото она предстала с удлиненной челкой, которая в тренде в этом году. Не так давно такую челку сделала Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская во время одной из поездок появилась с обновленной прической и эксперты восхитились «челкой мамочки».

«Никогда не любила зависеть от кого-то, поэтому научилась сама себе делать мейк, укладывать волосы, а сегодня еще сама себе подстригла модную челку. Результатом довольна», — похвасталась Погребняк.

Одной из первых на преображение отреагировала Ольга Бузова. Девушки дружат много лет. «Нереальная», — написала она.

Поклонники тоже оценили новый имидж звезды. «Волшебная красотка», «Мария, вы просто умничка!», «Роскошные волосы», «Тоже хочу такую челку», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что недавно также сменила прическу Саша Савельева. Ей захотелось обновить цвет и вернуть пышную челку.