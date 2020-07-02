«Грамотная расстановка акцентов»: стилист одобрил провокационный образ Лободы в ультракоротких шортах-юбке

После коронавируса актеры, певцы и их команды вернулись к плотной публичной работе: кто-то разрабатывает план возобновления гастролей, кто-то вспоминает о несыгранных ролях. Лобода, которая практически не переставала работать на самоизоляции и выпустила клип на песню «Мой», заинтриговала возможным появлением нового видеоролика.

Специально для съемок Светлана примерила очередной дерзкий образ: ультракороткие шорты, которые скрывались за объемной «девочковой» туникой. Довершал комплект объемный укороченный жакет-спенсер цвета металлик. За счет объемных плеч верх смотрелся многократно массивнее низа, а правильная длина добавляла и без того стройным ногам Светланы дополнительного превосходства.

Положительно отозвалась о наряде артистки и имиджмейкер, эксперт портала Teleprogramma.pro Лариса Тимиряева.

«Ультрамодный образ с очень грамотной расстановкой акцентов. Этим летом рулят шорты — от микро до бермудов. На Светлане микрошорты, оформленные спереди в виде юбки-шорт с высокой посадкой и поясом с пряжкой, что очень актуально. Гармонично смотрится плечевая одежда — жакет-спенсер. Полусапожки грамотно уравновесили верх. Главный акцент образа сделан на длинных, стройных ногах», — высказалась она.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, Эксперт портала Teleprogramma.pro, преподаватель имиджелогии.