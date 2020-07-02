«Градус сексуальности зашкаливает»: Лобода «забыла» надеть бюстгальтер под облегающий топ

Светлана Лобода решила поделиться жизненной философией со своими поклонниками. В личном блоге звезда порассуждала на духовные темы.

«Красота тела может привлечь истинных поклонников, но для того чтобы удержать их требуется красота души», — написала она.

Свои умозаключения певица украсила собственным горячим снимком, видимо, как раз для привлечения поклонников. Светлана примерила облегающие брюки с воланами от колена, жакет и облегающий кроп-топ. Этот элемент одежды привлек особое внимание пользователей, заметивших, что Лобода не стала надевать под него нижнее белье.

«Вау, какая крутая», «Градус сексуальности зашкаливает», «Глаза специально очками закрыли? Чтобы взгляд на топ был прикован?», «Секси-красотка», «Ой, кое-что видно», «Нереальная, огненная, шикарная», «Красотой тела привлечь, а длиннющими стройными ногами обхватить и удержать», — прокомментировали пост звезды фолловеры.

Ранее горячее фото с Викторией Боней обнародовал Рустам Солнцев. Шоумен нашел архивный кадр со светской львицей в нижнем белье в пору ее участия на шоу «Дом-2».