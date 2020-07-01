«Какая малышка в лосинах»: Светлана Лобода подловила двухлетнюю дочку за играми в огороде

Светлана Лобода обычно не рассказывает о личной жизни. Певица старается держать свои любовные истории за семью замками. Как известно, от первого брака с танцором Андреем Царем у нее подрастает дочка Евангелина. Также у нее есть двухлетняя дочка Тильда. Имя отца младшей наследницы артистка хранит в тайне. Однако давно ходят слухи, что им является немецкий музыкант Тилль Линдеманн. Их не раз видели вместе.

Обычно у Лободы очень плотный график. Она большую часть времени находится на гастролях. Но из-за пандемии коронавируса этой весной певица смогла отдохнуть и уделить больше времени детям. Даже после отмены самоизоляции она не спешит возвращаться к активной работе. Последние дни артистка публикует кадры, на которых позирует у загородного дома. А теперь Светлана поймала младшую дочку в огороде.

Тильда предстала в панамке в горошек, лосинах с веточным принтом и футболке. Девочка присела и склонилась над тазиком, в котором плавала рыбка. «Лови рыбку, лови! За хвостик, ать!» — подбадривала певица свою наследницу. Кроха пыталась погладить водоплавающее создание.

Многие поклонники восхитились малышкой. «Какая малышка в лосинах», «Голос мамин», «Маленькая кнопка», «Чудо ребенок», — стали обсуждать кадры пользователи Сети. Сама Лобода предпочла следить за наследницей. Она показала себя как заботливая мама. Артистка каждую минуту посвящает девочкам. Евангелина обычно сопровождает маму даже на гастролях. А вот Тильду звезда пока оберегает от лишнего внимания.