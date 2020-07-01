«Самый модный оттенок»: Бондарчук в шелковом платье-комбинации вышла на улицу

Светлана Бондарчук недавно пустила в свою гардеробную Ксению Собчак. Как известно, они давно дружат. Бывшая жена Федора Бондарчука любит элегантно выглядеть. К тому же, она является главным редактором глянцевого журнала, поэтому часто выходит в свет и блистает на светских раутах. А так как блондинка в 51 год может похвастаться подтянутой фигурой, то она предпочитает женственные наряды, которые в ее возрасте рискнет надеть не каждая женщина.

В июне Светлана успела отдохнуть на Черном море. Там звезда приобрела золотистый загар. Не удивительно, что теперь она то и дело хвастается новыми нарядами, в которых красуется на улицах города. Недавно свой загар модель подчеркнула брючным костюмом нежного светлого оттенка. Теперь Бондарчук вышла на улицу в алом платье-комбинации из шелка, к которому подобрала миниатюрную сумочку в тон. Босоножки на завязках дополнили ее монохромный образ.

Многие поклонники пришли в восторг от ее наряда. «Девушка в красном вы так прекрасны!», «Настоящая леди», «Фигура отпад. И настроение с платьем!», «Какая вы цельная женщина!», «Фигура отпад. Вы же бабушка? Даже язык не поворачивается, так сказать», — стали комментировать пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит стилист Лариса Тимиряева.

«Образ — огонь! В прямом смысле. Самый модный оттенок красного по версии Pantone Алое пламя». Платье в бельевом стиле в трендовой версии без кружев. Вернулась мода подбирать аксессуары в цвет к одежде. Грамотно подобрана обувь, которая смягчила дерзость и поддержала открытость и легкость. Модный высокий пучок и легкая небрежность придали нотку повседневности в столь яркий образ. Очки подобраны под кулон и добавили контраста. В целом образ скомплектован в стиле «городской шик» (не путать с уличным)», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.