«Очень эффектно»: Светлана Бондарчук выбрала кремовые брюки палаццо вслед за Водяновой

Светлана Бондарчук при первой возможности покинула Москву. Она несколько дней провела с возлюбленным Сергеем Харченко на Черном море. Светская львица успела загореть и отдохнуть от всего, что пережила на карантине. Во время отпуска блондинка наслаждалась свободной, а также блистала в легких платьях.

А накануне Светлана вернулась в Москву. Первым делом она устроила танцы и заключила в объятия свою собаку и кота. Женщина предстала на кадрах без укладки и в маске, которую нанесла на лицо. Так она решила поднять себе настроение, а возлюбленный заснял ее.

Позже Бондарчук отправилась на прогулку. Она вновь продемонстрировала безупречное чувство стиля. На лужайке светская львица стала дефилировать в брючном костюме, состоящем из брюк палаццо и жакета прямого кроя. Наряд кремового оттенка она сочетала с шелковой блузкой цвета фуксии, к которой подобрала элегантный клатч. К слову, в подобном брючном костюме ранее отметилась Наталья Водянова. Широкие брюки актуальны в этом сезоне, утверждают многие эксперты.

«А вы любите костюмы? Я очень!» — призналась Светлана.

Поклонники одарили звезду комплиментами. Новый образ женщины привел их в восторг. «Обожаю костюмы! А вы, как всегда, супер!», «Шикарная», «сидит прекрасно», «Шик и блеск. Очень эффектно», «С такой фигурой, конечно да!», «Какой клевый Bottega Veneta», — прокомментировали пост подписчики.