«Прибавляет возраста»: Светлана Бондарчук отметилась на прогулке в белоснежном платье оверсайз

Светлана Бондарчук после карантина успела отдохнуть в Крыму. Она съездила на море со своим возлюбленным Сергеем Харченко. В 51 год бизнесвумен выглядит не хуже моделей. Она обладает стройной фигурой и безупречной кожей. Не удивительно, что светская львица не стесняется оголяться. Также женщина облачается в женственные платья и стильные костюмы, которые подчеркивают достоинства ее фигуры.

На днях Бондарчук побывала на детском празднике. Как известно, у нее подрастают внучки Маргарита и Вера, поэтому она часто бывает на днях рождения у детей. Светская львица выбрала для отдыха на природе белое платье оверсайз. К нему она подобрала легкий кардиган в тон и туфли-лодочки. А дополнили образ чокер и солнцезащитные очки. Светлана предпочла не надевать бюстгальтер под свой летний наряд.

Поклонники оценили white look бизнесвумен. Многие отметили, что ей идет такой образ. Некоторым он показался сильно откровенным. А для портала Teleprogramma.pro оценил ее наряд дизайнер Сергей Никулин.

«Это больше относится к стилистике, нежели к трендам. Есть летняя стилистика, которая из года в год возвращается, — это круизный стиль: белый цвет, свободные летящие истории, натуральные ткани. Все это удобно и практично летом, на природе. На Светлане такой силуэт наряда немножко прибавляет ей возраста. У Бондарчук хорошая фигура, которую хочется подчеркивать, а не скрывать какими-то пышными и свободными формами, которые и не портят ее, но и не украшают. Это выбор героини, наверное, с учетом практики и комфорта для себя», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».