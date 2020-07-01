Анастасия Решетова в эффектном бикини искупалась с маленьким сыном в бассейне

Модель возобновила занятия по плаванию. Она решила показать, как ее наследник смело плескается в воде.

Анастасия Решетова уже пять лет строит отношения с Тимати. Влюбленные стараются не говорить о личной жизни, поэтому поклонникам остается только догадываться, поженились они или нет. А в октябре прошлого года избранница рэпера родила первенца. Она подарила артисту сына Ратмира. Теперь модель учится быть мамой, а вот ее возлюбленный имеет опыт, так как стал отцом во второй раз. От прошлых отношений у него есть дочка Алиса.

За время самоизоляции Решетова стала еще ближе с малышом. Она постоянно жаловалась на недосып, так как у ребенка резались зубы. Также девушка жаловалась, что поправилась. Однако с наступлением лета влюбленные стали устраивать себе свидания. Модель не боится оставлять сына без внимания родителей. А теперь она возобновила занятия наследника по плаванию. С пеленок Анастасия приучает малыша к воде.

Избранница Тимати не упустила возможности и показала точеную фигуру в откровенном купальнике. Эффектное бикини нюдового цвета смотрелось на ней, как вторая кожа. Решетова блеснула пышной грудью и плоским животом. В таком видео она окунулась в воду и стала учить наследника плавать. Ратмир дергал ножками и пытался держаться на воде.

«Сегодня уже все вспомнил, кроме того, что при нырянии нужно закрывать рот», — призналась девушка.

Поклонники восхитились малышом. Многие также не смогли не оценить безупречную фигуру молодой мамы. «Очень спортивная», «Красотка», «Вот это формы», «Ну восемь месяцев только прошло, а вы уже снова супермодель, как так», «Ратмир милашка», «Способный мальчик», — стали обсуждать кадры подписчики.