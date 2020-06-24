«Роскошные ноги»: Анастасия Решетова показала фигуру в лосинах вслед за женой Овечкина

Анастасия Решетова уже пять лет строит отношения с Тимати. Пара не спешит идти в ЗАГС, при этому в прошлом году у них родился общий ребенок. Модель подарила рэперу сына Ратмира. 24-летняя девушка стала заботливой мамой. Она совмещает материнство и бизнес. Как известно, избранница звезды владеет сетью салонов красоты. Она всегда обладала стройной фигурой, поэтому после родов мечтала как можно скорее вернуться к занятиям спортом.

За время карантина многие поправились. Решетова признавалась, что тоже набрала лишний вес. При этом поклонники заверяли, что она по-прежнему отлично выглядит. Недавно модель сходила на свидание в белом наряде с мини-юбкой, а накануне возлюбленная Тимати решила показать свою фигуру в черных лосинах и белой рубашке, которую завязала на узел в районе талии. Анастасия всего 8 месяцев назад родила ребенка, но уже хвастается стройной фигурой.

Примечательно, что за день до этого в точно таком же наряде блеснула формами жена Александра Овечкина Анастасия Шубская. Она родила второго ребенка 4 недели назад, но тоже быстро вернулась в форму.

Поклонники восхитились фигурой Решетовой. Многие признались, что не каждая женщина после самоизоляции может похвастаться таким же изящным животом и стройными ногами. «Вы статная, красивая девушка», «Не узнать», «Нереальная красотка», «С такой внешностью вам нужно в кино сниматься», «Роскошные ноги», — прокомментировали пост подписчики.