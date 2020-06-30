«Словно фея»: Толкалина в образе чеховской героини восхитила красотой

42-летняя Любовь Толкалина добавила себе роста пудровым платьем и каблуками-шпильками. Неофициальная супруга Егора Кончаловского вернулась к работе в театре спустя три месяца после самоизоляции: свободное от работы время артистка посвящала домашним делам. В будничной суете Толкалина находила свое счастье, но более радостной она стала, стоило лишь ей вернуться к репетициям чеховской «Чайки».

В честь этого случая Толкалина решила принарядиться: она примерила на себя нежное розовое платье в пол с многослойным подолом, которое за счет струящейся юбки добавило Любови роста к уже существующим 178 сантиметрам. Дуэтом для аутфита стали кожаные лодочки в тон, в которых самое время вплывать на сцену, размеренно преодолевая сантиметр за сантиметром.

Выбор наряда привел подписчиков Толкалиной в восторг. «Словно фея!», «Любовь, это платье – просто мечта», «Потрясающая, легкая, удивительная», «Платье просто бомба, Вы в нем самая прекрасная чайка», «Великолепна! Нежность и грация. Платье создано для вас и вы для него», «Я бы сказала, что не чеховская, а тургеневская барышня», — озвучили они свои соображения по поводу увиденного.