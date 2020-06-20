Изысканная красота: Толкалина в платье макси и «золотых» мюлях прогулялась по Москве

Любовь Толкалина обладает эффектной внешностью. В свое время она состояла в гражданском браке с Егором Кончаловским. У них выросла дочка Мария. После расставания с возлюбленным актриса долгое время была одна. Ей приписывали романы с известными мужчинами. Но лишь недавно она объявила, что состоит в отношениях с британским композитором Саймоном Бассом. Девушка называет его мужем.

Из-за пандемии коронавируса Любовь долгое время не покидала свою квартиру. Также она страдала из-за вынужденной разлуки с англичанином, который находится в своей стране с родителями в имении. Но актриса не унывает, так как недавно отменилась самоизоляция. Обычно она много путешествует, но новый этап в жизни бывшая супруга Егора Кончаловского начала с прогулок по Москве. Толкалина, которая не боится броских образов, на этот раз выбрала черное платье в пол с пышными рукавами-колокольчиками. Образ она дополнила золотыми мюлями. К слову, наряды с пышными рукавами стали в моде в этом сезоне, по словам экспертов.

Артистка предстала без макияжа, а свои волосы она собрала в небрежный пучок.

«Самый центр Москвы. Низенькая купеческая загадочная, полная магии Покровка. Моя личная деревня в самом сердце столицы. Как же я соскучилась. Вчера стерла ноги — ходила бродила , трогала улицы, прислушивалась, присматривалась, принюхивалась, что то новое в воздухе. Это нельзя отрицать. Будто родными все стали друг другу…», — поделилась впечатлениями звезда.

Не исключено, что компанию актрисе составила ее 19-летняя дочка. Мария в шифоновой мини-юбке и короткой футболке позировала на новых фото. В прошлом году она уезжала жить в Санкт-Петербург, но потом вернулась в столицу, ради учебы. Поклонники восхитились нарядом Толкалиной. «Красота в глазах смотрящего…», «Какое платье красивое», «Какая вы трепетная и тонкая», — прокомментировали пост подписчики.