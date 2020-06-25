«Мэри Поппинс»: Любовь Толкалина в объемном платье позировала при сильном ветре на крыше

Актриса Любовь Толкалина в Instagram рассмешила своих многочисленных подписчиков. Вместе с неким молодым человеком она забралась на крышу здания. При этом дул сильный ветер, который развивал ее объемное платье. И звезда, и ее спутник вдоволь посмеялись.

«И ветер, целующий все вещи на земле», — подписала актриса забавное видео.

«Мэри Поппинс», «У вас очень красивый голос. Как в фильмах. Очень любим вас», «Это все колокольный звон виноват. Платье очень похоже на колокол», «Какая же вы смешная. Словно кукла. Любим вас», — отреагировали в комментариях многочисленные подписчики Любови Толкалиной.

Напомним, что не так давно Любовь Толкалина призналась: она сейчас встречается с англичанином, у которого в пригороде Лондона есть свое поместье. При этом она лишена возможности видеть любимого человека. Всему виной пандемия, которая разлучила ее с мужчиной. Ранее Толкалина на протяжении долгих лет была вместе с режиссером Егором Кончаловским. В этих отношениях родилась ее дочь Мария.