«Покорительница, амазонка»: внучка Ротару продемонстрировала точеный профиль в коротких шортах

19-летняя внучка Софии Ротару продемонстрировала точеный профиль в коротких шортах. Названная в честь бабушки София обязана шикарной фигурой регулярным занятиям спортом и увлечению конным искусством. В своем TikTok девушка регулярно делится с публикой записями тренировок, которые позволяют ей остаться в форме. Есть однако у Сони и вредные привычки — она очень любит кофе, но пить его старается только в первой половине дня.

На днях красотка решила познакомить свою аудиторию с парнокопытной напарницей. Внучка Ротару обнародовала снимок с белой лошадью незадолго до занятия. На тренировку Соня пришла в кожаном матовом топе на голое тело и короткими шортами из денима. Благодаря правильной длине, взгляд невольно падает на спортивные ноги.

Ранее внучка Ротару рассказывала, что ее любовь к лошадям неизменна вот уже 7 лет. Девушка на регулярной основе берет с собой брюки для верховой езды и грубые сапоги, чтобы в выдавшиеся минуты приехать в конюшню. Животные отвечают хозяйке взаимностью и с радостью покоряются ей, благодаря чему складывается перспективный тандем.

Последний кадр не оставил равнодушными комментаторов-мужчин. «Покорительница, амазонка», «Милая, милая Сонечка! Под Вашими ногами расцветают цветы!», «Вы прелестны», «Вот бы мне жену такую», «Смелая», — были лаконичны они.