«Как она похожа на бабушку»: внучка Софии Ротару впечатлила фанатов снимком в купальнике

Единственный сын народной артистки СССР Софии Ротару — Руслан Евдокименко подарил именитой маме двух внуков. Свою дочь наследник украинской певицы назвал в честь ее звездной бабушки — Соней. А сына Анатолия — в честь ныне покойного деда, своего отца. От Софии Михайловны девушка унаследовала не только имя и красоту, но и любовь к музыке. Евдокименко обладает красивым и приятным тембром.
Так, Соня уже записала несколько композиций, правда пока на иностранном языке. Внучка певицы любит путешествовать и фотографироваться. Поклонники юной артистки уверены, что она могла бы построить успешную карьеру на подиуме, затмив моделей с мировым именем. К слову, наследница Софии Ротару избегает скандальных историй, звездных тусовок и сравнений с «золотой молодежью».
На личной страничке в Instagram Соня поделилась свежим летним фото, позировав на природе. Девушка примерила купальник, чем привела в восторг своих верных почитателей. Фанаты юной певицы подметили сходство с ее именитой бабушкой. Нашлись и те, кто сравнил Евдокименко с немецкой моделью Клаудией Шиффер.
«Сама скромность, нежность и чувственность», «Просто ангел!!», «Она так похожа на свою бабушку!! Та же улыбка», «Молодость и свежесть», «Никакой вульгарности или пошлости», «Естественная красота, искренняя», «А мне кажется она тут вылитая Шиффер!!», «Приятная девушка, ни капли звездности», — такие комментарии появились на одной из фан-страничек внучки певицы.