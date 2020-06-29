«Как она похожа на бабушку»: внучка Софии Ротару впечатлила фанатов снимком в купальнике

Единственный сын народной артистки СССР Софии Ротару — Руслан Евдокименко подарил именитой маме двух внуков. Свою дочь наследник украинской певицы назвал в честь ее звездной бабушки — Соней. А сына Анатолия — в честь ныне покойного деда, своего отца. От Софии Михайловны девушка унаследовала не только имя и красоту, но и любовь к музыке. Евдокименко обладает красивым и приятным тембром.

Так, Соня уже записала несколько композиций, правда пока на иностранном языке. Внучка певицы любит путешествовать и фотографироваться. Поклонники юной артистки уверены, что она могла бы построить успешную карьеру на подиуме, затмив моделей с мировым именем. К слову, наследница Софии Ротару избегает скандальных историй, звездных тусовок и сравнений с «золотой молодежью».

На личной страничке в Instagram Соня поделилась свежим летним фото, позировав на природе. Девушка примерила купальник, чем привела в восторг своих верных почитателей. Фанаты юной певицы подметили сходство с ее именитой бабушкой. Нашлись и те, кто сравнил Евдокименко с немецкой моделью Клаудией Шиффер.