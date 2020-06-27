«Загадывать ничего невозможно»: Ротару потеряла почти 50 миллионов рублей из-за пандемии

72-летняя София Ротару потеряла почти 50 миллионов рублей из-за пандемии. Несколько месяцев актеры, певцы, режиссеры и другие деятели культуры наравне с простыми людьми вынуждены были находиться дома из-за коронавируса. В России и ряде других стран отменили масштабные спортивные и культурные мероприятия – тогда многие артисты жаловались, что терпят серьезные убытки, а некоторые и вовсе поспешили обратиться за помощью к государству.

Среди тех, кто не смог заработать, оказалась и Ротару. За 3 месяца пребывания в домашних стенах она потеряла почти 50 миллионов рублей, рассказал журналистам ее концертный директор Сергей Лавров. Недавно артистке предложили спеть на корпоративе в Новосибирске. Тогда заказчик готов был оплатить певице необходимые затраты – зарплаты коллектива, перелет. Но договориться стороны не смогли – сейчас Ротару находится в Киеве и не имеет физической возможности вылететь из страны. Лавров подметил: его подопечная мечтает скорее возобновить гастроли, поскольку очень соскучилась по публике.

«Загадывать ничего невозможно, потому что мы не знаем, когда откроют границы. Всем отказываем. Надо еще и коллектив кормить. Но нет возможности», — приводит его слова «Собеседник».

Тем временем, звезды начинают возвращаться к привычной жизни. Так, Виктория Боня попросила поздравить ее с первым выходом в свет – модель появилась на открытии гольф-клуба, Анна Седокова дала интервью Юлии Барановской в стенах студии «Русского радио», Егор Крид устроил домашнюю вечеринку в честь дня рождения, на которой присутствовали несколько десятков человек.