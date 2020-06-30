«Устраиваем модные показы»: Лобода в джинсах клеш и кожаном пиджаке продефилировала у дома

Светлана Лобода была солисткой группы «ВИА Гра», но уже не первый год она строит сольную карьеру. Исполнительница хита «Твои глаза» стала одной из самых популярных певиц в России. Несколько лет назад артистка оказалась в больнице. Ее госпитализировали прямо во время репетиции. Тогда она пообещала, что будет больше отдыхать. Однако тяга к успеху делает свое дело, и певица продолжает трудится не покладая рук. Правда, после карантина она пока предпочитает проводить время с дочками и не спешит возвращаться к гастролям. Но написание новых песен при этом никто не отменял.

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На днях Лобода запечатлела своих наследниц Евангелину и Тильду в огороде. Певица коротает дни в загородном особняке. Свою младшую дочку она наряжает в легкие платья. Сама артистка носит то черные брючные костюмы, то кожаные мини-платья. А накануне звезда устроила дефиле прямо у своего дома. Светлана облачилась в джинсы-трубы клеш с высокой талией и черный корсет. Кожаный пиджак карамельного цвета сочетался с сумкой.

«Устраиваем модные показы вокруг дома и наслаждаемся солнечными семейными деньками», — написала она.

Поклонники оценили модный аутфит певицы. Многие отметили, что на стройной фигуре девушки любой наряд смотрится прекрасно. «Как всегда красотка!», «Изысканно», «Вы как богиня», «Топ-модель ! Можно сразу на подиум», «Ноги…», «Прекрасный Look — джинсы клеш и кожаная куртка светло-коричневого оттенка — стиль 70-х годов. Это очень красиво и эстетично!», «Бесконечные ножки», «Вот это ноги», — прокомментировали пост подписчики.