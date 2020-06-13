«Как же вы все похожи!»: Лобода поделилась теплыми семейными снимками с мамой и сестрой

Светлана Лобода поделилась теплыми семейными снимками с мамой и сестрой. Из-за напряженного концертного графика 37-летняя певица редко может увидеть самых дорогих сердцу людей. В условиях снятия режима самоизоляции же артистка поспешила домой, чтобы обнять родительницу и младшую сестренку Ксению.

Ранее Лобода признавалась, что была для своих мамы и папы не самым простым ребенком. Однажды родители и вовсе были свидетелями того, как их целеустремленная дочь выбила себе все зубы, пытаясь научиться делать пируэты на льду. С тех пор практически ничего не изменилось – Лобода всеми возможными способами старается реализовать поставленную задачу. Именно это и помогло ей достичь имеющихся высот.

В окружении близких Лобода смогла расслабиться. Девчонки и супруг Ксюши – предприниматель Артем Аурсалиди выбрались на природу к открытому водоему, где проводили закат. Пока же окончательно не стемнело, Светлана сделала памятные снимки с мамой и сестрой, а затем поделилась ими на личной странице в Instagram.

«Мои любимые девочки. Всегда в моем сердце. Никому и никогда не дам их в обиду», — высказалась она.

В комментариях фанаты поспешили отметить – между женщинами наблюдается удивительное сходство. «Как же вы все похожи!», «Как будто на ксероксе размножили, но в каждую индивидуальность вложили», «Мама молодо очень выглядит», «Берегите друг друга», «Девчонки, вы-золото», — писали они.