«Какое платьице!»: Светлана Лобода поймала в кадр двухлетнюю дочку в огороде

Светлана Лобода не привыкла сидеть без дела, но при этом она максимально использовала карантин во благо, так как смогла провести время с близкими. В режиме самоизоляции нельзя было принимать гостей, поэтому певица хоть и устроила дочерям праздники на их дни рождения, но шумной вечеринки не было, как и гостей. А теперь все звезды постепенно возвращаются к прежней жизни. Но выходной день всегда можно посвятить семье, поэтому 24 июня Лобода провела с наследницами.

Лобода привезла девятилетнюю Евангелину и двухлетнюю Тильду на дачу. Сначала певица позировала на фоне роскошного особняка. Она продемонстрировала пресс в кроп-топе и брюках клеш. Потом девушка веселилась со старшей наследницей. Они вместе пели и танцевали. А ближе к вечеру Светлана с детьми оказалась в огороде — они собрали ягоды.

Евангелина предстала в шортах и футболке. У девочки уже длинные и стройные ноги. А малышка Тильда была в коротком платье с арбузным принтом. Лицо крохи звезда по-прежнему скрывает.

«Какое платьице! Господи! Ребенок с огорода», — сказала певица.

После этого Лобода обняла старшую наследницу. Девочка захотела посмотреть с мамой фильмы. Как известно, Евангелина фанатка Гарри Поттера. Напомним, что 24 июня не только Лобода отдохнула на природе. Уехал на дачу и Сергей Лазарев с сыном и дочкой.