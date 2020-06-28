«На пике моды»: Алсу в рубашке с «мужского плеча» облачилась в мини-шорты вслед за Сафиной

В беседе с поклонниками певица призналась, что все еще считает себя молодой.

38-летняя Алсу вслед за старшей дочерью Сафиной поддержал моду на мини-шорты с завышенной талией. Таким образом, поп-исполнительница сделала акцент на ногах. В беседе с поклонниками возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова призналась, что все еще считает себя молодой. И по этой причине имеет полное право одеваться так, как ей нравится. К слову, о том же говорила и жена 82-летнего режиссера Андрея Кончаловского. Юлия Высоцкая уточнила, что в корне не согласно с мнением о том, что женщины в определенном возрасте должны перестать носить мини. Телеведущая подметила, что даже в элегантном возрасте можно позволить себе демонстрировать фигуру, особенно если женщина обладает стройной фигурой.

К мини-шортам Алсу подобрала актуальную клетчатую рубашку с «мужского плеча». Еще имиджмейкер Лариса Тимиряева в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro говорила о том, что одежда оверсайз будет пользоваться популярностью у девушек в сезоне весна/лето 2020 года. А стилист Ольга Трофимова советовала модницам обновить гардероб новыми шортами с высокой посадкой.

«Такие шортики окажутся на пике моды», — утверждала она.

Свой уикенд певица провела с дочерьми: тринадцатилетней Сафиной и одиннадцатилетней Микеллой. Напомним, что у артистки также есть трехлетний сын Рафаэль. В недавнем интервью поп-дива объяснила, почему она до сих пор скрывала наследника от широкой публики. Алсу подметила, что и старших дочерей они с Яном вывели в свет, когда им было по пять лет.