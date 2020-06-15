Стиль монохром: Алсу пополнила гардероб газовым платьем с бисером и рукавами-буфами

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев сделал комплимент поп-исполнительнице, уточнив, что Алсу неплохо разбирается в современных трендах.

36-летняя певица отдает предпочтение вещам свободного кроя. Историк моды похвалил супругу бизнесмена Яна Абрамова за то, что она придерживается модных правил. Так, артистка понимает, что между телом и одеждой должна быть дистанция. Соведущий Эвелины Хромченко уточнил, что поп-дива старается не перегружать свои вечерние образы вычурными драгоценностями.

В своем микроблоге певица поделилась снимком, на котором она была запечатлена в монохромном дизайнерском наряде. Свой гардероб Алсу пополнила газовым платьем с бисером и трендовыми рукавами-буфами, сделав ставку на эффект многослойности за счет струящейся юбки. Говоря о стиле поп-дивы, Александр Васильев уточнил, что артистка всегда выглядит элегантно и утонченно.

К слову, на «карантинных» каникулах певица устраивала импровизированные челленджи для своих дочерей. Так, тринадцатилетней Сафине и одиннадцатилетней Микелле звездная мама подарила одинаковые принтованные футболки от модельера Игоря Гуляева с надписью «Не гуляй, сиди дома!». Певица станцевала вместе со своими девочками, порадовав поклонников шутливым видеороликом. Позже в беседе с фанатами артистка подметила, что считает себя молодой и имеет полное право демонстрировать хореографические па перед объективом камеры.