Все лаконично: Высоцкая в белой сорочке и джинсах открыла летний сезон на террасе

Оперная дива Хибла Герзмава в комментариях к свежим снимкам телеведущей подметила, что с удовольствием составила бы ей компанию.

Ранее в одном из интервью супруга 82-летнего Андрея Кончаловского поделилась лайфхаком, как с пользой провести «карантинные» каникулы. По словам телеведущей, у нее появилась уникальная возможность просто отоспаться. При этом Юлия Высоцкая совершенствовала свои кулинарные таланты, устраивая импровизированные мастер-классы для своих верных почитателей в Instagram. Ко всему прочему, знаменитость уточнила, что при желании можно устроить генеральную уборку в доме, «отдраив все углы».

К слову, 46-летняя Юлия Высоцкая воспользовалась отменой ограничений и открыла летний сезон на одной из террас за чашечкой чая. В комментариях к свежим снимкам актрисы оперная дива абхазского происхождения Хибла Герзмава подметила, что с удовольствием бы составила компанию супруге Андрея Кончаловского. Примечательно, что телеведущая отдала предпочтение городскому стилю, поддержав тренд на лаконичность. Так, Высоцкая примерила белую сорочку и актуальные джинсы. Дневной аутфит актрисы дополнили солнезащитные очки в модной пластиковой оправе.

«Лето! Ура! Сезон террасных посиделок открыли», — отметила телеведущая. «Хочу к тебе!!» — обратилась к Юлии оперная певица Хибла Герзмава.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев оценил стиль и внешность актрисы. Так, историк моды уточнил, что Юлия Высоцкая отдает предпочтение монохромному стилю, выбирая простоту, сдержанность и элегантность. При этом телеведущая всегда выглядит изящно и утонченно в соответствии с модными тенденциями.