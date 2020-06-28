«Чистый соблазн! Косте повезло»: Брежнева в экстра-мини блеснула эффектным декольте до пупа

38-летняя Вера Брежнева не скрывает: у них с мужем все хорошо. Девушка заверила, что несмотря на все старания хейтеров «рассорить» ее с возлюбленным, в их семье царит полная гармония. Кроме того, знаменитость дала понять, что они с Константином Меладзе с иронией и юмором относятся к слухам о разводе или расставании. Экс-солистка группы «ВИА Гра» намекнула, что ей нравится проводить время с избранником. Вера часто обращается к мужу за советом и всегда прислушивается к его мнению, считая Константина очень мудрым человеком.

Примечательно, что Меладзе не запрещает своей избраннице появляться на публике в откровенных нарядах. А сама Брежнева призналась, что чувствует некоторую неловкость, когда ей приходится выходить на сцену в коротких платьях. Совершенно другое дело, как считает Вера, это фотосессии. Перед объективом фотокамеры певица всегда ведет себя раскованно.

Поклонники знаменитости не смогли оставить без внимания один из архивных снимков «светленькой» из «ВИА Гры». Этот кадр появился на одной из фан-страничек певицы. К слову, сама Вера уже делилась этим фото в личном профиле. Фоловеры поп-дивы пришли в восторг, увидев Брежневу в экстра-мини. Возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе облачилась в экстравагантное платье с пайетками, блеснув декольте до пупа. Среди подписчиков певицы нашлись и те, кто посоветовал Вере прикрыться, напомнив, что у нее есть дочери, старшей из которых уже исполнилось девятнадцать лет.