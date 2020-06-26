«А куда муж сморит? Уведут»: Брежнева в мини-бикини свела с ума точеной талией

38-летняя Вера Брежнева не скрывает: она испытывает некоторую неловкость, появляясь на публике в откровенных нарядах. Артистка напомнила, что она мама двух дочерей, старшей из которых уже исполнилось девятнадцать лет. Соня Киперман живет вдали от отчего дома в Штатах. Девушка выбрала для себя кинематографические курсы.

По словам певицы, когда ее дочка была маленькой, она не могла уделять ей максимум своего внимания. Таким образом, кроха росла, практически не видя свою звездную маму, которая делала карьеру и обеспечивала семью. Да и сейчас знаменитость много гастролирует, дает концерты, снимается в кино и принимает участие в различных проектах. По этой причине младшая наследница певицы, десятилетняя Сара, очень дорожит временем, проведенным с мамой.

На одной из фан-страничек Веры Брежневой появилось ее летнее архивное фото, которое сама поп-дива ранее публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры певица предстала в мини-бикини, прикрывшись парео с бахромой. Так, артистка не только восхитила поклонников точеной талией, но и блеснула красивой линией декольте, устроив импровизированную фотосессию в своем бунгало.