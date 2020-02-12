«У меня сильный мужчина»: 38-летняя Брежнева дорожит браком с Меладзе

Экс-солистка группы «ВИА Гра» призналась, что рядом со своей второй половинкой она может почувствовать себя слабой девочкой при всем решительном характере.

38-летняя Вера Брежнева крайне редко делится с журналистами и поклонниками подробностями личной жизни. Однако в недавнем интервью экс-солистка группы «ВИА Гра» позволила себе отойти от заведенной традиции, заговорив о взаимоотношениях с музыкальным продюсером Константином Меладзе. Пара живет в браке уже пять лет. По словам певицы, она всегда считала себя сильной женщиной. Однако, несмотря на решительный характер, рядом со второй половинкой она вполне может почувствовать себя слабой девочкой.

Брежнева очень дорожит союзом с Меладзе. Артистка призналась, что, будучи сильным мужчиной, он позволяет ей «поплакать» у него на плече. Всегда может дать совет или оказать поддержку в трудную минуту. В то же время возлюбленный певицы восхищается ее самодостаточностью.

Вера считает, что их отношения с Меладзе можно назвать сбалансированными. Супруги очень много разговаривают, часто созваниваясь даже на гастролях и во время деловых поездок. Певица позволяет себе делиться с близкими своими личными переживаниями, не жалуясь при этом на всякие мелочи и невзгоды.

По словам Брежневой, если люди постоянно недовольны, она концентрируются исключительно на недостатках, не замечая за ними достоинств. Так, зачастую многие лишают себя возможности просто получать удовольствие от жизни, пребывая в роли жертвы.