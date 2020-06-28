«Как Давид-то позволил? Смело»: Бузова прикрыла обнаженное тело цветами

34-летняя Ольга Бузова не скрывает: ей крайне редко удается выбраться куда-то на выходные. И все из-за плотного съемочного графика. Однако ради любимого мужчины поющая телеведущая решила пойти на некоторые уступки. Так, свой уикенд знаменитость провела в банном комплексе, наслаждаясь отдыхом в компании шоумена Давида Манукяна. О своем романе светская львица рассказа еще на пресс-завтраке телеканала «Муз-ТВ». Девушка подметила, что действительно состоит в отношениях. Кроме того, Оля пошутила, что теперь устраивает концерты не только на сцене, но и дома. Намекнув, что Давиду не приходится с ней скучать.

В своем микроблоге Бузова поделилась свежим отчетным снимком, перед объективом фотокамеры знаменитость позировала обнаженной. Свое звездное тело Ольга прикрыла цветами, соблазнив поклонников провокационным снимком в стиле ню.

«Можно было бы и в купальничке позировать», «Как Давид-то позволил?! Смело», «Оленька, какая вы изящная», «Просто Афродита какая-то», «Чистый соблазн», «Нежная и манящая, как русалка», — такие комментарии появились под фото возлюбленной Давида Манукяна.

В беседе с поклонниками Оля подметила, что наконец-таки дождалась этого уикенда. По словам телеведущей, для нее такие моменты очень дороги и ценны. Как говорит знаменитость, благодаря Давиду она оказалась в сказке. Певица не стала скрывать, что благодарна возлюбленному за незабываемые моменты полного релакса.