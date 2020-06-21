«Любовь внутри меня»: Бузова на свидании с Манукяном совершила прогулку на яхте по Москве-реке

34-летняя Ольга Бузова не скрывает, что ей посчастливилось встретить достойного мужчину. Несмотря на то, что шоумен Давид Манукян моложе своей возлюбленной на семь лет, сама поющая телеведущая не ощущает эту разницу в возрасте. Рядом с избранником светская львица чувствует себя маленькой девочкой. Блогеру нравится окружать девушку заботой и вниманием. Такое искренне отношение, безусловно подкупает Ольгу. Ведь за плечами у нее были серьезные отношения и брак с футболистом Дмитрием Тарасовым. Ни для кого не секрет, что свой развод ведущая «Дома-2» переживала с головой погрузившись в работу и творчество. Таким образом, певица могла отвлечься от гнетущих ее мыслей. Сама Бузова не скрывала: она сомневалась в то, что когда-нибудь снова доверится мужчине. Пока не встретила нынешнего избранника.

Свой уикенд Бузова провела вместе с возлюбленным. Поющая телеведущая побывала на свидании с Давидом Манукяном. Девушка в компании своего избранника совершила прогулку на яхте по Москве-реке. По этому случаю, светская львица отдала предпочтение наряду в стиле спорт-шик. Так, знаменитость облачилась в дизайнерский костюм, состоящий из спортивных брюк и куртки. Образ певицы дополнила бейсболка.