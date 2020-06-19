«Сфоткай так, чтобы я не была жирная»: Бузова в мини-бикини раздразнила идеальной фигурой

Возлюбленная шоумена Давида Манукяна позиционирует себя, как девушку без комплексов. В одном из интервью поющая телеведущая уточнила, что к ней хорошо относятся рекламодатели и продюсеры известных проектов — все те люди, с которыми ей когда-либо доводилось сотрудничать. При этом экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова подметила, что ее сильно задевала необоснованная критика хейтеров. Ольга Бузова не могла понять, почему некоторые из ее подписчиков позволяли себе высказываться о ней в нелицеприятных тонах.

Сейчас светская львица к подобному относится спокойной и старается не реагировать на любые провокации фолловеров. Ко всему прочему, Оля часто иронизирует над собой, высмеивая какие-то недостатки. Так, знаменитость поучаствовала в очередном челлендже, позируя перед объективом камеры в мини-бикини. К своему ролику телеведущая наложила голос совершенно другого человека, попытавшись подражать всем интонациям.

«Хочу снимок в цветах. Только сфоткай так, чтобы я не была жирная», — звучало в кадре с Бузовой.