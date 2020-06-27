«Комплект великоват»: Барановская появилась в студии «Модного приговора» в пижаме в японском стиле

35-летняя Юлия Барановская появилась в студии «Модного приговора» в безразмерной пижаме в японском стиле. Ранее историк моды и близкий коллега телеведущей Александр Васильев в своем экспертном обзоре объяснял, что самым лучшим цветом для многодетной мамы является голубой – за счет него Барановская при своем возрасте выглядит еще моложе и свежее. «Стилисты советуют Юле носить белый, голубой, синий, серый. Это однозначно ее цвета», — подмечал искусствовед.

В этот раз Барановская не стала отклоняться от привычного курса в цветовой гамме и выбрала нежное голубое кимоно с удлиненными штанами и романтичным орнаментом в японском зимнем стиле. Окантовка V-образного воротника перекликалась с черным блестящим поясом на талии. За счет удлиненных штанин и без того невысокая Юля стала выглядеть еще визуально ниже.

Не оценили новый look и в комментариях. Лишь за редким исключением Барановскую похвалили за нестандартный образ. «Мне кажется, комплект великоват», «Цвет хорош, но в остальном не ваше», «Кимоно-пижама очень веселенькое, но на вас как-то не село», «Вы более очаровательна в платьях», «Во всех нарядах, душенька, восхитительна», — высказались люди.