Все актуально: Барановская в бермудах и лодочках на шпильке появилась в Останкино

35-летняя Юлия Барановская отдала предпочтение трендовому летнему аутфиту. О моде на костюмные группы в сезоне весна/лето 2020 года в интервью Teleprogramma.pro говорила имидж-стилист Ольга Трофимова. Эксперт нашего портала утверждала, что популярностью также будут пользоваться жакеты и пиджаки с «мужского плеча». Таким образом, экс-супруга футболиста Андрея Аршавина не прогадала с выбором актуального лука. В Останкино знаменитость появилась в салатовом костюме, состоящем из бермуд и приталенного удлиненного жакета. Примечательно, что бежевый топ телеведущей гармонировал по цветовой палитре с аксессуарной группой, в частности, с туфлями-лодочками на шпильке.

На личной страничке в Instagram Барановская поделилась отчетным снимком со съемочной площадки программы «Мужское/Женское». В комментариях к фото соведущая Александра Гордона уточнила, что позировала с одним из постоянных экспертов ток-шоу. Юлия не стала скрывать, что работа идет полным ходом и в скором времени на ТВ покажут новые выпуски передачи.

Напомним, что от футболиста Андрея Аршавина Барановская родила троих детей. Старшему сыну телеведущей — Артему исполнилось четырнадцать лет, его сестренке Яне — двенадцать лет. В семье также есть семилетний Арсений. В одном из интервью Барановская призналась, что экс-возлюбленный оставил ее с двумя детьми на руках и на тот момент она находилась на восьмом месяце беременности. Сыграв свадьбу с моделью Алисой Казьминой, которая подарила ему дочь Есеню, футболист практически не виделся со старшими отпрысками. Как говорит Юлия, его мало интересовало, что происходит в жизни детей. Сейчас Аршавин пытается наладить отношения с отпрысками. Примечательно, что наследники телеведущей открыты к общению с отцом.