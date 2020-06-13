Цвет настроения — красный: Барановская похвасталась новым платьем за 43 тысячи рублей

35-летняя ведущая «Модного приговора» похвасталась новым платьем за 43 тысячи рублей. Необычным образом многодетная мама поделилась на личной странице в Instagram. В свое время ее коллега по Первому каналу – историк моды Александр Васильев подметил – в гардеробе Барановской его, как специалиста, подкупает неоднозначность сочетаний – в один момент Юля может появиться в кадре словно нежный цветок, а уже в следующую секунду она предстает хищницей.

Судя по всему, недавний выбор Барановской можно отнести ко второй категории. На днях Юлия обзавелась красным платьем в пол от отечественного бренда за 43 тысячи рублей. Верх наряда напоминает облик гейши: обтягивающий силуэт и воротничок-стойка создают ощущение сдержанности и строгости. Спускающиеся же вниз ассиметричные рюши с одной стороны визуально удлиняют силуэт, а с другой — расширяют бедренную зону.

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Важным акцентом является широкий, кожаный, корсетный пояс на талии цвета металлик. Похожий атрибут в древности носили амазонки, чтобы держать осанку. В данном случае деталь имеет исключительно декоративную функцию, умело скрадывая при этом пару сантиметров. Стоит признать, что надеть на себя столь обязывающее платье осмелилась бы далеко не каждая.

Примечательно, что выбор Барановской в этот раз пришелся по душе не всем. Некоторые подписчики ее страницы в соцсети заявили, что Юле платья подобного типа совсем не идут. «Вам бы понежнее что-то», «В красном вы совсем взрослая», «Во всем прекрасна», «В алом как японская невеста», «Не вполне ваш стиль, имхо», «Вам что ни надень, красоту не спрячешь», — разошлись во мнениях по поводу увиденного они.