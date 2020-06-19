Марина Александрова поделилась редким кадром с семилетним сыном Андреем в горах

Актриса Марина Александрова в Instagram поделилась фотографиями с отдыха. Звезда красиво позировала на фоне горных пейзажей. Причем на одной из фотографий можно увидеть ее сына Андрея, отцом которого является режиссер Андрей Болтенко. Мальчику сейчас семь лет.

Актриса привела строчки из знаменитого «Гимна морю и горам» в исполнении барда и актера Владимира Высоцкого. «И небо поделилось с океаном синевой. Две синевы у горизонта скрещены».

В комментариях пользователи пришли в восторг от горных пейзажей и пожелали актрисе хорошего отдыха. «Какая все-таки красота кругом. Хорошо вам отдохнуть с наследником», «Это вы в Крыму находитесь», — заметили пользователи.

Отметим, что кроме сына у Марины Александровой есть дочь Екатерина. Ей в этом году исполнится пять лет. Ранее до своего замужества звезда на протяжении двух лет жила в гражданском браке с актером Александром Домогаровым. Кроме того, с 2008 по 2010 год она была официально расписана с актером Иваном Стебуновым.