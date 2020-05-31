Акцент на силуэт: Нетребко пришла на выставку в дизайнерском монохромном костюме

Свои «карантинные» каникулы Анна Нетребко провела с пользой. Первый месяц оперная дива совершенствовали свой кулинарные навыки: знаменитость сконцентрировалась на приготовлении любимых блюд Юсифа Эйвазова. Так, артистка баловала мужа азербайджанским пловом из баранины и свежей черемши. А на десерт для сына Тьяго певица подавала к столу гоголь-моголь с гренками. В беседе с поклонниками Анна дала понять, что ресторанной еде она предпочитает домашнюю кухню. Знаменитости нравиться проводить время у плиты.

Однако второй месяц самоизоляции Нетребко решила посвятить ремонтным работам. Возлюбленная азербайджанского тенора покрасила стены на террасе, проявив себя в качестве моляра и дизайнера. Одну из свежепокрашенных стен певица украсила фигуркой скарабея. Нашлось место и для купленного на блошином рынке маяка, который Анна успела отреставрировать.

На личной страничке в Instagram Анна Нетребко поделилась фотоотчетом, посетив выставочный зал музея Леопольда в Вене. Ни для кого не секрет, что оперная дива вместе с семьей уже давно обосновалась в этом австрийском городе. Компанию артистке составил ее сын Тьяго. Знаменитость старается прививать наследнику любовь к искусству. Для выхода в свет Анна выбрала силуэтный дизайнерский костюм монохромного цвета. Образ оперной дивы дополнила объемная сумка контрастного молочного оттенка и металлизированные серебристые полуботинки.