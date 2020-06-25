«Смотрится просто невероятно»: Седокова сверкнула пышной грудью в эффектном боди с воланами

Анна Седокова всегда обладала нестандартной фигурой. А после третьих родов певица так и не смогла похудеть. Она растит двух дочерей и сына, а также строит музыкальную карьеру и занимается спортом. Артистка не скрывает, что любит поесть. Год назад поклонники сняли ее на пляже. Тогда ей пришлось открыто признаться, что у нее есть целлюлит. Она решила принять себя естественной. Вскоре девушка встретила баскетболиста Яниса Тимму, с которым теперь живет вместе.

После карантина Анна отправилась отдыхать в теплые края. Теперь она дразнит поклонников снимками с отдыха. 37-летняя певица накануне хотела отправится на свидание с возлюбленным и показала новый образ. Она позировала перед зеркалом в трендовых широких джинсах и лимонном боди с эффектным декольте с воланами. Седокова показала фигуру во всей красе.

«Мы сегодня так назагорались. Думали, что пойдем куда-то вечером, но поняли, что не пойдем. Если мы все же не пойдем, еще раз покажу наш нереальный боди. Смотрится просто невероятно», — отметила артистка.

Поклонники были шокированным тем, как выглядит девушка. Ее пышные формы вызвали у них настоящий восторг. Правда некоторым наряд звезды показался вульгарным. «Вы богиня», «Хватит людей с ума сводить», «Сочная девочка», «Вы всегда прекрасны и позитивны», «Ах какая», «Срамота, прикройся», «Ну вы же мама!», «Многодетная мама пошла в разнос», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.