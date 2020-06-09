«Мы точно стали лучше»: Анна Седокова сняла в клипе своего нового возлюбленного

9 июня певица Анна Седокова представила в Сети свой новый клип «Теплее». Ролик собран из множества отрывков общения по видеочатам, и посвящен тому, как люди выражали свои чувства во время карантина. Друзья, родные и влюбленные показаны в те моменты, когда они говорят друг другу слова любви и подкрепляют их дополнительными жестами. Среди участников клипа засветились диджей Smash, Миша Марвин и другие звезды.

Но главными лицами клипа, конечно же, стали сама Анна и ее возлюбленный, латвийский баскетболист Янис Тимма. Режим самоизоляции застал эту пару в разных городах, спортсмен находился у себя на родине, в Риге. Несколько недель влюбленные, чей роман начался в 2019 году были порознь друг от друга, но это не повлияло на их чувства. Зрители ролика могут увидеть, как Анна и Янис общались все это время по Сети.

«За карантин мы многое переосмыслили и научились ценить то, что у нас есть. Мы точно стали лучше и вспомнили, что такое скучать по близким, не имея возможности собраться вместе», — пишет Седокова.

Она же отметила, что более тысячи человек прислали ее команде свои записи видеочатов с родными. В итоговую работу попали лишь около 50 участников. Певица говорит, что клип получился настолько настоящим, что теперь кажется ей ее лучшей работой.

Напомним, что начало романа Седоковой и Тиммы было омрачено тем фактом, что спортсмен ушел от своей жены, оставив ее с маленьким ребенком.