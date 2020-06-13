«Ким на зависть»: Седокова блеснула «округлостями» в алом купальнике с впечатляющим декольте

Анна Седокова знаменита не только вокальными данными, но и эффектной внешностью. Не так и удивительно, что девушка пользуется повышенным вниманием у мужчин. Она воспитывает троих детей от разных мужчин. После последних родов певица не смогла похудеть. Несколько раз она пыталась вернуться в форму, но тщетно. Артистка не скрывает, что любит вкусно поесть. Она занимается спортом, поэтому ее фигура все же выглядит соблазнительно.

Вот уже почти год Анна встречается с баскетболистом Янисом Тиммой. Спортсмен во всем поддерживает певицу и даже вместе с ней публикует откровенные кадры. Девушка без стеснения выставляет пикантные снимки, на которых предстает почти без одежды. А накануне она оголилась на улице. Влюбленные отправились кататься на яхте по Москве-реке. Седокова в алом купальнике с впечатляющим декольте похвасталась округлостями фигуры.

Она обнимала и целовала возлюбленного. Поклонники рады, что артистка обрела счастье. А вот ее соблазнительный наряд не у всех вызвал одобрение. «Любовь, как это прекрасно», «Пара безумно красивая», «Не беременна? Пополнела», «Такие солнышки», «Фигура Ким на зависть», «Вот это кардашьянчик», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Седокова была замужем за футболистом Валентином Белькевичем, а также бизнесменом Максимом Чернявским, а вот сына Гектора она родила от таинственного возлюбленного, которым по слухам является предприниматель Артем Комаров. Своему новому избраннику Анна также мечтает родить ребенка.