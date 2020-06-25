«Сумочка за 14 тысяч евро»: Рудова похвасталась самыми дорогими вещами из своего гардероба

Наталья Рудова прославилась благодаря роли Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день». Теперь она известная актриса, а также телеведущая реалити шоу «Место под солнцем». Девушка в свои 36 лет не замужем. Она призналась в YouTube-шоу PeopleTalk, что одинока, так как совсем не влюбчивая. При этом все ее романы длились по несколько лет. Также артистка призналась, что следит за собой, так как папа с детства ей внушал, что женщина должна быть ухоженной.

Рудова провела экскурсию по своей квартире, где много потайных шкафов и дверей. Она также показала свою гардеробную, в которой хранит не только коллекции сумок, бейсболок, украшений, но и свои повседневные наряды. По словам актрисы, порой она что-то покупает от скуки. При этом иногда ей не хочется тратить баснословные деньги на побрякушки.

«Я мечтала об этой сумке. Она стоила дорого, около 250 тысяч рублей. Я считаю, что это было дорого для такой сумки. Мы были в Амстердаме и я зашла в магазин. Одела я ее один раз на свадьбу Иды Галич», — поделилась звезда.

Но эта вещь оказалась не самой дорогой. Наталья вскоре достала с полки объемную синюю сумку.«Эту мне подарили, потому что я никогда бы не купила сумочку за 14 тысяч евро. Она много стоит, цвет еще такой. Прикол в том, что я ее поставила, и она пролежала год. Я считала, что это бабкина радость. Подарил ее лет пять назад ухажер. Я больше люблю обувь», — призналась актриса.

Она показала большое количество мини-платьев и пиджаков оверсайз, которые обычно ей дарят мужчины. Девушка также собирает кепки и солнцезащитные очки. На отдельных полках у нее стоят кроссовки разных цветов. А в дополнительных шкафах она хранит вечерние платья и туфли. Некоторые артистка даже никогда не надевала. Рудова похвасталась очками за 850 евро. Кроме того, у нее в шкафу висело пальто из денима за 250 тысяч рублей. Такая же цена у объемной кожаной куртки, которую любит носить звезда.