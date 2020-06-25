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«Сумочка за 14 тысяч евро»: Рудова похвасталась самыми дорогими вещами из своего гардероба

Звезда сериала «Татьянин день» не скрывает, что любит делать покупки. Из своей квартиры она сделала настоящую гардеробную звезды.

«Сумочка за 14 тысяч евро»: Рудова похвасталась самыми дорогими вещами из своего гардероба
Наталья Рудова. фото: .instagram.com/rudovanata/

Наталья Рудова прославилась благодаря роли Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день». Теперь она известная актриса, а также телеведущая реалити шоу «Место под солнцем». Девушка в свои 36 лет не замужем. Она призналась в YouTube-шоу PeopleTalk, что одинока, так как совсем не влюбчивая. При этом все ее романы длились по несколько лет. Также артистка призналась, что следит за собой, так как папа с детства ей внушал, что женщина должна быть ухоженной.

Рудова провела экскурсию по своей квартире, где много потайных шкафов и дверей. Она также показала свою гардеробную, в которой хранит не только коллекции сумок, бейсболок, украшений, но и свои повседневные наряды. По словам актрисы, порой она что-то покупает от скуки. При этом иногда ей не хочется тратить баснословные деньги на побрякушки.

«Я мечтала об этой сумке. Она стоила дорого, около 250 тысяч рублей. Я считаю, что это было дорого для такой сумки. Мы были в Амстердаме и я зашла в магазин. Одела я ее один раз на свадьбу Иды Галич», — поделилась звезда.

Гардероб. фото: кадр из YouTube-шоу PeopleTalk
любимая сумка Рудовой. фото: кадр из YouTube-шоу PeopleTalk

Но эта вещь оказалась не самой дорогой. Наталья вскоре достала с полки объемную синюю сумку.«Эту мне подарили, потому что я никогда бы не купила сумочку за 14 тысяч евро. Она много стоит, цвет еще такой. Прикол в том, что я ее поставила, и она пролежала год. Я считала, что это бабкина радость. Подарил ее лет пять назад ухажер. Я больше люблю обувь», — призналась актриса.

Самая дорогая сумка Рудовой. фото: кадр из YouTube-шоу PeopleTalk

Она показала большое количество мини-платьев и пиджаков оверсайз, которые обычно ей дарят мужчины. Девушка также собирает кепки и солнцезащитные очки. На отдельных полках у нее стоят кроссовки разных цветов. А в дополнительных шкафах она хранит вечерние платья и туфли. Некоторые артистка даже никогда не надевала. Рудова похвасталась очками за 850 евро. Кроме того, у нее в шкафу висело пальто из денима за 250 тысяч рублей. Такая же цена у объемной кожаной куртки, которую любит носить звезда.

фото: кадр из YouTube-шоу PeopleTalk

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