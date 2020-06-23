«Великолепная красотка!»: Наталья Рудова в красном купальнике привела в восторг фанатов

Пользователи отметили, что у актрисы нет ни грамма лишнего веса.

Актриса Наталья Рудова в Instagram разместила красивую фотографию. На кадре она сидит на стуле с журналом в руках. При этом актриса сбросила с себя белый халатик и осталась в соблазнительном красном купальнике. Пользователи по достоинству оценили шикарную фигуру актрисы и ее точеную талию.

«Великолепная красотка!» «Наташа, ну нельзя быть красивой такой», «Просто ни грамма лишнего веса. Очень красиво и соблазнительно», — заметили в комментариях фанаты и поклонники ее творчества.

Напомним, что Наталья Рудова, которой сейчас 36 лет, достаточно часто выкладывает в Сети откровенные снимки. Пользователи без ума от ее внешних данных.

Известность актриса приобрела после того, как сыграла Татьяну Баринову в сериале «Татьянин день» и Ксению Ковальчук в комедийном сериале «Универ. Новая общага».

Наталья Рудова не любит распространяться о своей личной жизни. В разное время ей приписывали романы с известными мужчинами. Известно, что актриса пока не замужем.