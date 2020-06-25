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От серебристого мини до бюстье с перьями: певица Асти сменила три платья на вечеринке в Барвихе

Анне Дзюба исполнилось 30 лет.

От серебристого мини до бюстье с перьями: певица Асти сменила три платья на вечеринке в Барвихе
Анна Дзюба. Фото Global look press

Анна Дзюба, известная на отечественной сцене как Асти (дуэт Artik & Asti), накануне пышно отметила в Барвихе свое 30-летие. Волшебный праздник, чем-то напоминающий бал Золушки, устроил ей возлюбленный Стас Юркин, написал Telegram-канал «Только никому…».

Виновница торжества блистала на нем как настоящая королева, сменив за праздник три наряда. На вечеринку звезда приехала словно невеста в облегающем платье с серебристым отливом. Изюминка наряда — трендовая асимметричность, которую создавал отсутствующий один рукав. Специально или нет, но наряд был в цвет кареты, в которой звезда добиралась до празднества.

Шикарный многоярусный торт Анне преподнесли в тот момент, когда она уже переоделась в платье-бюстье цвета фуксии, украшенное страусовыми перьями.

Не забыла на собственном празднике певица и про свое призвание: она вышла на сцену в третьем образе. На сей раз Дзюба предпочла мини-платье по фигуре с актуальными рукавами буфами.

Ранее мы писали о том, какие модели рукавов в настоящий момент считаются ультрамодными. В этом сезоне необычайно популярны фонарики, баллоны и другие.

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Анна ДзюбаАстиЗвездный стильмода и стиль
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