Волшебная сказка: возлюбленный Асти устроил для нее вечеринку в духе бала Золушки

Певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Асти (дуэт Artik & Asti), накануне с шумом отметила день рождения. Пышный праздник в Барвихе для артистки устроил ее бойфренд Стас Юркин, сообщил Telegram-канал «Только никому…».

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Стоит отметить, что вечеринка в стиле бала Золушки стала для звезды настоящим сюрпризом. Завязав ей глаза, парень доставил свою возлюбленную до места празднования в карете. Анна при этом не могла сдержать эмоций и честно призналась: «Я боюсь! Боюсь!»

Однако, когда Стас снял с ее лица повязку восторгу девушки не было предела! Ее встретили фейерверком и и аплодисментами многочисленные друзья в карнавальных масках. А ряженые артисты на ходулях создали атмосферу сказки. Волшебство началось!

Асти была настоящей королевой бала, блистая на сцене и в числе танцующих. А ее возлюбленный ни на шаг не отступал от девушки, с нежностью обнимая и целуя певицу. Судя по всему, свадьба не за горами.

Среди именитых гостей засветилась певица Рита Дакота со своим возлюбленным Федором Белогаем и блогер Ида Галич.