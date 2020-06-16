«Восхитительная»: Нетребко вышла в свет в сарафане в горох и шляпке под божью коровку

Звезда мировой оперы Анна Нетребко в период карантина, который в Австрии длился намного больше, чем в России, успела не только переделать все дела, но и хорошо отдохнуть. Об этом любимица миллионов поклонников по всему миру сообщила на своей страничке в Instagram. После отмены изоляции она регулярно выходит в свет и уже приступила к репетициям и выступлениям.

На этот раз дива прогулялась по парку. На променад Нетребко выбрала черный сарафан в белый крупный горох, и в том наряду – сандалии с белым жемчугом. На голове очаровательной брюнетки красовалась мини-шляпка «божья коровка». В качестве летних аксессуаров дива выбрала плетеную сумку и черные солнцезащитные очки.

«Я, наконец-то, отдохнула, вновь полюбила музыку — даже выучила три новые партии! Навела идеальный порядок в квартире. Украсила террасу, создала 2 светильника, расписала шкатулку, нарисовала рисунок, приготовила более 100 блюд», — подвела итоги карантина Нетребко.

Кроме того, звезда рассказала, что посетила множество красивых уголков Австрии, но не прочла ни одной книги и не посмотрела ни одного фильма. Однако, несмотря на плотный график, знаменитая певица призналась, что депрессивных дней за эти три месяца карантина у нее было намного больше, чем обычно. Более того, у Нетребко сорвалось более 30 спектаклей с ее участием.

«Потрудились Вы на славу! Следила с огромным интересом и удовольствием, спасибо», — кто-то отметил в комментариях. «Теперь в бой», — написал коллега Нетребко Ильдар Абдразаков.

Многие фанаты восхитились нарядом Анны. Они заметили, что их любимица старается каждый свой образ на выход сделать неповторимым, и усыпали ее комплиментами:

«Просто произведение искусства!!!», «Красавица», «Прекрасная! Дива! Скорее бы увидеть вас на сцене!», «Невероятная красотка», «Любуюсь вами всегда», «Изумительная шляпка», — написали с восторгом поклонники.