Сколько зарабатывают звезды мировой оперной сцены

Анна Нетребко (на фото), Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Аида Гарифуллина — за право пригласить к себе этих и других артистов сражаются лучшие театры мира. При этом, наизусть выучив гонорары наших эстрадников, мы крайне редко вспоминаем о классиках. А здесь, поверьте, есть о чем не только спеть, но и поговорить.

Доходы

$5,8 млн (370 млн руб.) — за год

Анна Нетребко, пожалуй, самая известная в мире оперная дива, и даже далекие от классической музыки люди знают ее имя. Анна большую часть времени проводит в Вене и Нью-Йорке, так как у нее контракты с Венской оперой и с Метрополитен-опера. Кроме того, она выступает и на других ведущих сценах мира, зарабатывая огромные деньги. Однако Нетребко возмутилась, узнав, какие доходы ей приписывают на родине: «Я плачу огромное количество налогов. Я должна оплачивать и квартиры, и содержать тех людей, которые на меня работают. Кстати, обе мои квартиры (в Нью-Йорке и Вене) куплены в ипотеку». Расплачиваться Нетребко за эту недвижимость предстоит еще долго — больше 15 лет. И при составлении рейтингов самых богатых знаменитостей действительно не учитываются их налоговые выплаты, которые могут доходить до 50 процентов от суммы заработка. Поэтому и цифры в случае с Анной столь внушительные.

$200 — 300 тыс. (12,7 — 19 млн руб.) — за частное выступление

Оперных звезд, как и эстрадных, также приглашают на частные выступления и корпоративы. Гонорары ведущих артистов — примерно $200 — 300 тысяч. Более высокие расценки лишь у самой высокооплачиваемой певицы мира итальянки Чечилии Бартоли, а так же у таких метров, как испанцы Хосе Каррерас и Пласидо Доминго.

€25 тыс. (1,7 млн руб.) — максимальная ставка

Двукратный обладатель премии «Грэмми», один из самых известных баритонов мира Ильдар Абдразаков объясняет: «В каждом известном оперном театре есть своя верхняя ставка для певца за один выход на сцену — так называемая top fee. В Метрополитен-опере top fee — $16 тысяч, в Венской опере — €12 тысяч, в Ла Скала — €17 тысяч, в Цюрихском оперном театре — € 25 тысяч».

Такие большие гонорары получают певцы с мировыми именами и безупречной репутацией. В месяц у Анны Нетребко, к примеру, в среднем 7 выходов на сцену. У Хиблы Герзмавы — 4 — 5. Легко подсчитать, сколько они зарабатывают.

€1,5 тыс. (106 тыс. руб.) — минимальная ставка

«Я начинал со ставки €1,5 тысячи за спектакль», — вспоминает Ильдар Абдразаков. Сейчас ставки начинающих могут доходить и до €8 тысяч за выход.

от €500 — за урок

После того как звезды уходят с большой сцены, они начинают преподавательскую деятельность. Расценки очень разные, зависят от множества факторов, но артист с именем не станет работать меньше чем за 500 евро (цена за одно занятие). Что касается наиболее популярных педагогов, то многие мечтают попасть к оперной диве Марине Мещеряковой, которая успевает учить и в Вене, и в Москве. Кроме того, она член жюри престижных фестивалей и основатель продюсерского центра в австрийской столице. Так что после ухода с большой сцены на пике формы Мещерякова оказалось более чем востребована.

Расходы

Помимо налогов, оперные исполнители вынуждены приличные деньги из своих гонораров тратить на красивые костюмы для выступлений, а также на жилье в тех городах, где выступают, если, конечно, у них еще нет там недвижимости. Но летают вокалисты по всему миру, и везде приобрести квартиры, которые еще надо и содержать, нереально. Кстати, у Пласидо Доминго есть апартаменты неподалеку от оперных театров в Нью-Йорке, Милане и других городах, и он сдает их коллегам.

Есть и еще одна статья расходов — концертмейстер. Если у артиста есть контракт с театром, то ему (или ей) бесплатно дают концертмейстера, который работает с исполнителем 1 — 3 часа в день. Если же оперная прима не числится в штате той или иной труппы, то сама нанимает специалиста и оплачивает ему гонорар из своих средств.

Также артисты вынуждены платить своим агентам — чаще всего это 10% от совокупных гонораров.