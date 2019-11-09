Звездные истории

Сколько зарабатывают звезды мировой оперной сцены

Российские оперные певцы востребованы во всем мире, билеты на их выступления разлетаются мгновенно.

Сколько зарабатывают звезды мировой оперной сцены
Оперные певцы Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Анна Нетребко (на фото), Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Аида Гарифуллина — за право пригласить к себе этих и других артистов сражаются лучшие театры мира. При этом, наизусть выучив гонорары наших эстрадников, мы крайне редко вспоминаем о классиках. А здесь, поверьте, есть о чем не только спеть, но и поговорить.

Доходы

$5,8 млн (370 млн руб.) — за год

Оперная певица Анна Нетребко. Фото
Оперная певица Анна Нетребко. Фото: КП/Булатов Алексей

Анна Нетребко, пожалуй, самая известная в мире оперная дива, и даже далекие от классической музыки люди знают ее имя. Анна большую часть времени проводит в Вене и Нью-Йорке, так как у нее контракты с Венской оперой и с Метрополитен-опера. Кроме того, она выступает и на других ведущих сценах мира, зарабатывая огромные деньги. Однако Нетребко возмутилась, узнав, какие доходы ей приписывают на родине: «Я плачу огромное количество налогов. Я должна оплачивать и квартиры, и содержать тех людей, которые на меня работают. Кстати, обе мои квартиры (в Нью-Йорке и Вене) куплены в ипотеку». Расплачиваться Нетребко за эту недвижимость предстоит еще долго — больше 15 лет. И при составлении рейтингов самых богатых знаменитостей действительно не учитываются их налоговые выплаты, которые могут доходить до 50 процентов от суммы заработка. Поэтому и цифры в случае с Анной столь внушительные.

$200 — 300 тыс. (12,7 — 19 млн руб.) — за частное выступление

Оперных звезд, как и эстрадных, также приглашают на частные выступления и корпоративы. Гонорары ведущих артистов — примерно $200 — 300 тысяч. Более высокие расценки лишь у самой высокооплачиваемой певицы мира итальянки Чечилии Бартоли, а так же у таких метров, как испанцы Хосе Каррерас и Пласидо Доминго.

€25 тыс. (1,7 млн руб.) — максимальная ставка

Солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков. Фото
Солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Двукратный обладатель премии «Грэмми», один из самых известных баритонов мира Ильдар Абдразаков объясняет: «В каждом известном оперном театре есть своя верхняя ставка для певца за один выход на сцену — так называемая top fee. В Метрополитен-опере top fee — $16 тысяч, в Венской опере — €12 тысяч, в Ла Скала — €17 тысяч, в Цюрихском оперном театре — € 25 тысяч».

Такие большие гонорары получают певцы с мировыми именами и безупречной репутацией. В месяц у Анны Нетребко, к примеру, в среднем 7 выходов на сцену. У Хиблы Герзмавы — 4 — 5. Легко подсчитать, сколько они зарабатывают.

€1,5 тыс. (106 тыс. руб.) — минимальная ставка

«Я начинал со ставки €1,5 тысячи за спектакль», — вспоминает Ильдар Абдразаков. Сейчас ставки начинающих могут доходить и до €8 тысяч за выход.

от €500 — за урок

После того как звезды уходят с большой сцены, они начинают преподавательскую деятельность. Расценки очень разные, зависят от множества факторов, но артист с именем не станет работать меньше чем за 500 евро (цена за одно занятие). Что касается наиболее популярных педагогов, то многие мечтают попасть к оперной диве Марине Мещеряковой, которая успевает учить и в Вене, и в Москве. Кроме того, она член жюри престижных фестивалей и основатель продюсерского центра в австрийской столице. Так что после ухода с большой сцены на пике формы Мещерякова оказалось более чем востребована.

Оперная певица Анна Нетребко и ее муж, оперный певец Юсиф Эйвазов. Фото
Оперная певица Анна Нетребко и ее муж, оперный певец Юсиф Эйвазов. Фото: КП/Булатов Алексей

Расходы

Помимо налогов, оперные исполнители вынуждены приличные деньги из своих гонораров тратить на красивые костюмы для выступлений, а также на жилье в тех городах, где выступают, если, конечно, у них еще нет там недвижимости. Но летают вокалисты по всему миру, и везде приобрести квартиры, которые еще надо и содержать, нереально. Кстати, у Пласидо Доминго есть апартаменты неподалеку от оперных театров в Нью-Йорке, Милане и других городах, и он сдает их коллегам.

Есть и еще одна статья расходов — концертмейстер. Если у артиста есть контракт с театром, то ему (или ей) бесплатно дают концертмейстера, который работает с исполнителем 1 — 3 часа в день. Если же оперная прима не числится в штате той или иной труппы, то сама нанимает специалиста и оплачивает ему гонорар из своих средств.

Также артисты вынуждены платить своим агентам — чаще всего это 10% от совокупных гонораров.

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Сколько зарабатывают звезды мировой оперной сцены
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