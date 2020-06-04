«Очень нежное на вкус блюдо»: Анна Нетребко научила готовить тефтели с горохом

Анна Нетребко опубликовала в личном блоге оригинальный рецепт зеленых тефтелей.

«Очень нежное на вкус блюдо», — утверждает она.

Для их приготовления нужно отварить зеленый горох и смешать его с любым мясным фаршем, вбить куриное яйцо. Нашинковать зеленый лук, перья укропа и свежую кинзу, отправить все туда же, тщательно перемешать. Сформировать из полученной массы тефтели, немного поджарить на сковороде.

Приготовить соус из зеленых помидор, зеленого болгарского перца, зеленого лука, лайма, базилика и мяты. Для этого ингредиенты нужно хорошенько измельчить и смешать.

Влить соус в тефтели и потушить 5-7 минут. При подаче на стол дополнительно полить свежевыжатым соком лайма и посыпать зеленью. Соль добавить по вкусу.