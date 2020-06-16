«Молока надоила!»: Анна Семенович в шифоновом платье с рюшами позировала в деревне

Анна Семенович после карантина вернулась к прежнему образу жизни. Сначала она переживала самоизоляцию в своей квартире с таинственным возлюбленным, а потом коротала дни на даче у родителей. Как результат, певица поправилась, поэтому первым делом в начале лета легла в детокс-клинику, чтобы вернуться в форму. А когда открылись салоны красоты, то она сразу привела себя в порядок, покрасив волосы.

И вот на днях Анна приняла участие в съемках с Пухляшом из клипа Little Big. Девушка блеснула постройневшей фигурой в платье-футляре. Танцор даже не устоял и лицом окунулся в бюст артистки. А теперь певица оказалась в деревне. Она поделилась кадрами, на которых предстала в летнем шифоном платье с цветочным принтом и глубоким декольте. Она стояла с ведром среди коров и быков.

«Молока надоели, гречку перебрала, гусей покормила, грядки всполола, фух», — рассказала артистка. «С детства мечтала поработать в деревне. Я не ожидала такого наглого повеления от гусей и не думала , что коровы бодаются! Во-о-о-о дела», — добавила она.

Но на этом приключения Семенович не закончились. Когда она стала сниматься с козами, то рогатые животные покусились на ее платье. Девушке пришлось от них отбиваться, чтобы сохранить наряд. По словам певицы, о ее приключения в деревне будет показан ролик на канале «Муз-ТВ». А пока поклонники успели оценить ее наряд. «Все, блин, женюсь!», «Платье красивое, очень вам идет», «Как вам идет такая атмосфера», «Вы были бы первой дамой на деревне», «Доить дело хорошее, на на крестьянку вы не тянете», — прокомментировали пост подписчики.