«Смехову не узнать»: похудевшая Семенович в махровом халате забралась в постель с подругой

Анна Семенович не так давно поделилась архивными фото. Она не раз развеивала слухи, что ее красота — дело рук хирургов. Вот и снова певица доказала, что именно гены по маминой линии даровали ей пышный бюст. При этом артистка обладает нестандартной фигурой. Не первый год она отправляется в детокс-клинику, чтобы похудеть. На карантине звезда поправилась. Она гостила у родителей на даче, где постоянно были сытные ужины.

Но последние дни Анна тщательно следила за питанием и занималась спортом. Певица захотела привести себя в форму к пляжному сезону. В клинике она повстречала Алику Смехову. Артистки не удержались и устроили бой подушками в кровати. Они были облачены в белые махровые халаты. Семенович без стеснения позировала без макияжа.

«Как приятно стройнеть в компании веселой, мудрой и красивой Смеховой», — заявила звезда.

Она призналась, что сбросила 4, 5 килограмма за 10 дней.

«Я почти в той форме, о которой мечтала, до полного кайфа мне осталось убрать 2 кг», — отметила певица.

Смехова тоже осталась в восторге от встречи с подругой. «Утро с моей любимой, веселой ,надежной и, как сказал мой папа, роскошной Семенович», — написала она. Поклонники поразились преображению Анны. Многие отметили, что артистки прекрасно выглядит. «Какие вы молодцы! И красавицы», «Смехову не узнать», «Элегантные барышни», «Крутые подружки, «Ну прям посвежели уже», «Подружки-красотки», — прокомментировали пост подписчики.