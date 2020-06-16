Акцент на силуэт: жена Эмина позировала на яхте в хлопковом сарафане с тесемками

На одной из фан-страничек Алены Гавриловой появилось архивное летнее фото, которое сама модель ранее публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры возлюбленная Эмина Агаларова предстала в хлопковом сарафане с тесемками и открытой спиной. Девушка не только сделала акцент на силуэте, но и подчеркнула свою талию. Этот снимок был сделан во время прогулки на яхте. Супруга азербайджанского исполнителя полюбовалась закатом.

Ранее Алена подтвердила информацию о том, что они с Эмином больше не пара. Спасти их союз не помогло и рождение общего ребенка. Вместе с супругом девушка воспитывает полуторагодовалую дочку Афину. В своем микроблоге певец сообщил о том, что пусть у них с Аленой не все получилось так, как они планировали — он безмерно счастлив и благодарен своей второй половинке. Ведь она подарила ему такую замечательную малютку.

Агаларов уточнил, что был бы не против обзавестись еще детьми. И при этом у артиста есть старшие сыновья-двойняшки от первой супруги Лейлы Алиевой. Наследники артиста — Али и Микаил — живут вместе с мамой. А певец старается как можно чаще наведываться к ним в гости.

До знакомства с Эмином его нынешняя жена также состояла в серьезных отношениях. У Гавриловой есть старший сын Рустам. На днях пасынок Агаларова отметил свой день рождения. Супруга музыканта лично обратилась к имениннику, отметив, что она гордится своим ребенком.