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Акцент на силуэт: жена Эмина позировала на яхте в хлопковом сарафане с тесемками

Алена Гаврилова полюбовалась закатом.

Акцент на силуэт: жена Эмина позировала на яхте в хлопковом сарафане с тесемками
Алена Гаврилова и Эмин Агаларов (Фото: Globallookpres.com)

На одной из фан-страничек Алены Гавриловой появилось архивное летнее фото, которое сама модель ранее публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры возлюбленная Эмина Агаларова предстала в хлопковом сарафане с тесемками и открытой спиной. Девушка не только сделала акцент на силуэте, но и подчеркнула свою талию. Этот снимок был сделан во время прогулки на яхте. Супруга азербайджанского исполнителя полюбовалась закатом.

Ранее Алена подтвердила информацию о том, что они с Эмином больше не пара. Спасти их союз не помогло и рождение общего ребенка. Вместе с супругом девушка воспитывает полуторагодовалую дочку Афину. В своем микроблоге певец сообщил о том, что пусть у них с Аленой не все получилось так, как они планировали — он безмерно счастлив и благодарен своей второй половинке. Ведь она подарила ему такую замечательную малютку.

Агаларов уточнил, что был бы не против обзавестись еще детьми. И при этом у артиста есть старшие сыновья-двойняшки от первой супруги Лейлы Алиевой. Наследники артиста — Али и Микаил — живут вместе с мамой. А певец старается как можно чаще наведываться к ним в гости.

Модель Алена Гаврилова
Алена Гаврилова позировала на яхте в хлопковом сарафане с тесемками и открытой спиной. Фото: Instagram.com/agavrilova777

До знакомства с Эмином его нынешняя жена также состояла в серьезных отношениях. У Гавриловой есть старший сын Рустам. На днях пасынок Агаларова отметил свой день рождения. Супруга музыканта лично обратилась к имениннику, отметив, что она гордится своим ребенком.

«Ты моя жизнь! Не знаю, почему мне так повезло и я получила такой подарок, как ты!» — отметила Алена.

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